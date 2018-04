La ministra Dolors Montserrat visita Roda de Berà

Ha assistit a l'entrega de certificacions de qualitat a la residència Barà Bahia i ha regalat roses als que hi viuen

Dolors Montserrat, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha realitzat una visita institucional a la residència Barà Bahía de Roda de Berà aquest migdia, on ha assistit a l'entrega de diversos certificats per part de la subdirectora d'AENOR a Catalunya, Eva Subirats.Montserrat també ha aprofitat per regalar roses als residents, els quals ho han agraït en escreix, tenint en compte que avui, Sant Jordi, era un dia molt especial.Tant la ministra com l'alcalde del municipi, Pere Virgili, han elogiat la feina que tant el director de la residència, José García, com tot el centre efectuen diàriament des de fa 23 anys, una empresa familiar que ha anat creixent, prenent importància, i és avui un referent a Catalunya.Concretament, s'han entregat les certificacions UNE-ISO 9001:2008, UNE158101:2008, de Gestió Ambiental ISO 14001:2004 i el Certificat d'Indicadors de Qualitat del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.«Aquestes certificacions són la culminació de tot un procés de treball i il·lusió per part del personal d'aquest centre, i és també, el punt de partida de la implantació de nous processos de treball que de ben segur ens ajudaran a optimitzar millor les nostres capacitats i competències professionals, donant així un millor servei públic», ha afirmat José García, molt content per aquest important reconeixement.