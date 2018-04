Antoni Brull (PSC) no es tornarà a presentar a les eleccions a Salou

El cap de llista socialista deixa la funció pública després de més de vint anys per dedicar-se plenament a la seva feina a BASF

A la corporació des de 1995

Antoni Brull, portaveu del PSC a l’Ajuntament de Salou i tercer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, no concorrerà a les eleccions municipals de 2019. Qui va ser cap de llista en els darrers comicis ha anunciat que abandona la funció pública després de més de vint anys com a regidor –al Govern o a l’oposició, segons el mandat– per dedicar-se plenament a la seva vida laboral al sector privat.El partit celebrarà una assemblea extraordinària i reunirà l’executiva per iniciar el procés d’escollir un nou candidat a encapçalar la llista socialista a la capital de la Costa Daurada. Antoni Brull confia, però, «no haver d’arribar a celebrar unes primàries» en el si del partit per trobar el seu relleu. Assegura que, tant David González com Estela Baeza –el regidor de Seguretat Ciutadana i primer secretari del PSC, i la regidora de Benestar i Serveis Socials, respectivament–, estan «suficientment preparats per assumir la responsabilitat».Antoni Brull assegurava ahir que, la seva, «ha estat una decisió meditada i obligada». Des de fa 32 anys treballa a l’empresa BASF i, ara, assumirà noves responsabilitats en la companyia que són incompatibles amb les seves obligacions com a càrrec electe.Brull ha fet pública la seva marxa del consistori salouenc amb una carta al diari local La Vila. «S’obre una nova etapa en la meva vida política en la qual continuaré treballant des de l’Agrupació Socialista de Salou amb els companys i companyes en la defensa dels valors socialistes del nostre Ajuntament», assegura en aquesta.Brull ha estat el cap de llista en les dues darreres eleccions municipals (2011 i 2015), quan va aconseguir una representació de cinc i quatre regidors. El 2015 va rubricar un pacte de govern amb FUpS i CiU i, des d’aleshores, ocupa la regidoria d’Hisenda i Gestió Econòmica i és el tercer tinent d’alcalde.Brull va entrar a la corporació municipal 1995. Ha desenvolupat la funció pública tant com a regidor a l’oposició com al govern municipal, on ha ocupat les carteres de Festes, Noves Tecnologies, Sanitat i Mediambient –de 2007 a 2009– i de l’àrea Econòmica– de 2015 fins a l’actualitat–. Va ser conseller al Consell Comarcal del Tarragonès (1999-2007) i diputat provincial (2011-2015).Antoni Brull és tècnic especialista en màquines elèctriques i ocupa el càrrec d’ajudant tècnic en BASF Española SL de l’any 1986.