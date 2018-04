Un home es passeja per Coma-ruga amenaçant amb un ganivet els vianants

Els veïns han trucat alertats i ha pogut ser detingut per la policia

Gràcies a la col·laboració dels ciutadans, que han trucat alarmats, la Policia Local del Vendrell ha pogut detenir aquesta tarda un individu que es passejava per la zona de vianants de Coma-ruga amenaçant amb un ganivet a totes les persones que es creuaven amb ell. Segons la policia del municipi, la col·laboració ciutadana ha estat clau pel seu arrest per un delicte d’amenaces. Aquest, però, no ha estat l’únic incident on ha hagut d’intervenir la policia. Diversos veïns han alertat també aquesta tarda que una furgoneta circulava pel Vendrell, des de la zona de les Peces, colpejant molts dels vehicles que es trobava en el seu trajecte. La policia ha pogut interceptar el vehicle a la Rambla, llur conductor, una dona, ha donat positiu en alcohol i drogues. En l’escorcoll de la furgoneta la policia ha trobat una arma blanca, més de 500 euros en bitllets fraccionats i substàncies tòxiques. La dona ha quedat detinguda per un delicte contra la seguretat viària i contra la salut pública.