Un camió ha bolcat a Bellvei i dos turismes han xocat a Constantí

Actualitzada 22/04/2018 a les 17:52

Un camió ha bolcat aquest matí a la N-340, concretament al quilòmetre 1.193,1 a l’altura de Bellvei (El Vendrell). El vehicle ha bolcat en girar per una rotonda de la N-340 que permet fer el canvi de sentit.Una ambulància del SEM s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha atès al conductor del camió que ha sortit il·lès de l’accident. El succés ha tingut lloc aquest matí, a un quart d’una.I també aquest matí hi ha hagut un accident lleu a Constantí, a la carretera TV-7211 on un turisme ha envestit al davanter. Dues persones s’han vist involucrades en l’accident que ha deixat una d’elles il·lesa i l’altra ferida lleu.