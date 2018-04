Vila-seca impregna els carrers de l'esperit de Sant Jordi amb escultures efímeres fetes amb llibres

Alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i Reus converteixen 20.000 llibres en desús en material creatiu

Les propostes

Vila-seca ja està impregnada de l’esperit de Sant Jordi. Un any més, el centre històric del municipi llueix diverses intervencions artístiques emmarcades en el projecte urbà ‘Efímera. Art al carrer’, que dona una segona vida a llibres obsolets i en desús. Els encarregats de transformar els llibres en escultures efímeres i espais urbans són els alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona i Reus. En aquesta tercera edició, que s’allargarà fins dimarts, s’han utilitzat més de 20.000 llibres, cedits per veïns i institucions. Als carrers, es pot veure una espiral feta amb més de 2.000 llibres que representa la immersió en la lectura dels aficionats, una pluja de llibres o un temple de lectura. D’altra banda, el carrer Major és l'escenari de la representació, només amb tendals translúcids de colors, de la llegenda de Sant Jordi.Els alumnes de l’EADT a Tarragona han creat fins a sis escultures de llibres que es poden veure a l’espai de les Peixateries Velles, a la plaça de l’Església, a la plaça de Voltes, al portal Sant Antoni, a la plaça d’Estudi i a la rambla Catalunya. D’altra banda, els alumnes de l’EADT a Reus s’han ocupat de transformar espais urbans al carrer Major, al carrer Verge de la Pineda i al centre històric.La proposta de l’Escola d’Art, dirigida a tots els alumnes, té com a premissa treballar amb el llibre com a concepte o com a material constructiu. Vanessa Hernández, professora del centre a Tarragona, explica que els alumnes fan maquetes i esbossos dels seus projectes i que, finalment, es presenten a l’Ajuntament de Vila-seca, responsable d’escollir les sis propostes que es converteixen en realitat.Aquesta és la tercera edició d’Efímera i, tot i així, les propostes que presenten els alumnes són diferents cada any i molt creatives. «Es veu que la creativitat no s’esgota i que amb el mateix recurs, els llibres, es poden fer infinitat de treballs molt creatius», ha explicat la professora, que afirma que els veïns del municipi s’acosten a les intervencions per interactuar-hi i que ja és una manera «de veure com s’acosta Sant Jordi» i, alhora, viure la diada d’una manera diferent.Una de les intervencions que ocupa un espai més gran al municipi és la de la plaça de l’Estudi. La creadora, Angie Jo, ha projectat, inspirada en l’escultor minimalista Richard Serra, una espiral feta amb més de 2.000 llibres. L’obra, amb el nom ‘Immersió’, busca crear reflexió de què significa la lectura per als lectors. «Invito a la gent que passegi a la plaça a entrar a l’espiral, que és el mateix que fan els llibres amb nosaltres: crear un món i un efecte màgic», ha detallat. En un primer moment, aquest projecte estava pensat de fer en 3D, però finalment s’ha hagut de quedar a nivell de terra per la curta duració de la intervenció, pel lloc i per seguretat.A Rambla Catalunya, l’estudiant Andrea Valiente ha projectat un ‘Temple de la Cultura’ amb la reutilització de llibres vells, descatalogats o trencats, destinats a ser cremats o llençats. «La idea era crear un espai amb un moment per la lectura i perquè aquests llibres es tornin a fer servir», ha explicat. Així, el visitant s’endinsarà en «una mena de temple dedicat al moment de la lectura», una caseta plena de pàgines de llibres i d’altres volums penjats de les parets que també es poden fullejar.A l’espai de les Peixateries Velles, també hi ha una intervenció molt vistosa, ‘Plouen Llibres’, on s’han penjat diversos paraigües de colors i, a un nivell inferior, llibres. La proposta transmet que els llibres representen un indret per refugiar-se del món exterior. A la plaça de l’Església, es mostra una obra que representa la censura aplicada al llibre. L’autor ha seleccionat les 11 cremes de llibres més devastadores de les quals hi ha constància per fer un homenatge al saber i a la memòria històrica universal.A la plaça de les Voltes, l’obra s’inspira en el mite de la caixa de Pandora, on es tanca tot el mal del món. L’autor fa un símil amb els llibres, els quals la classe poderosa i culta els ha temut perquè aquests poguessin incitar al pensament. Al Portal de Sant Antoni, l’escultura convida a travessar les cortines de paraules per gaudir de la sensació de les paraules travessant el cos, de la vaporositat dels folis a l’aire i de l’olor de la cultura.Pel que fa al disseny d’espais, a càrrec dels alumnes del centre de Reus, s’ha transformat el carrer Major perquè convertir-lo en una llegenda de Sant Jordi abstracta. Així, s’han instal·lat uns tendals translúcids de colors, des de la plaça de l’Església fins a la plaça de les Voltes, que representen la llegenda. En Pol Martínez, un dels alumnes que hi intervé, ha explicat que el recorregut s’inicia amb bandes grogues i roges que simbolitzen la senyera, es continua amb uns tendals en lila, en representació de la princesa; seguit d’unes tires triangulars de color verd que volen ser el drac. Finalment, apareixen unes bandes de color blau per representar el cavaller i el carrer s’acaba tenyint de vermell, com taques de sang i roses, explicant el final de la història.Una altra proposta d’espais es troba al carrer Verge de la Pineda, on es proposa «endinsar-se en un món imaginari». Dos plafons representen els paisatges de la Caputxeta Vermella i el Flautista d’Hamelín, i tothom que ho desitgi pot fer-se una fotografia com si fos un d’aquests personatges i compartir-la a la xarxa utilitzant el hashtag #DinsDelConte.Finalment, en diversos punts del centre històric, els artistes s’han inspirat amb una història que expliquen a través de diferents espais urbans, des de la plaça de l’Església, el carrer de Sant Josep, el carrer de la Verge de la Pineda i el carrer de Tarragona. Els curiosos poden seguir el fil de la història fent aquest recorregut en l’ordre marcat pels artistes.