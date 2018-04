Valls ja té una plaça i un parc a Andorra la Vella

L’alcalde de Valls, Albert Batet, ha anunciat que una de les entrades a Valls s’anomenarà Andorra la Vella

Actualitzada 21/04/2018 a les 17:02

Andorra la Vella és una localitat agermanada amb Valls i avui ha inaugurat una plaça i un parc sota el nom de Ciutat de Valls. Aquests equipaments es troben al carrer que rep el mateix nom, en un dels barris que concentra un major nombres d’habitants de Valls i que no disposava de parc infantil ni de cap zona de lleure i repòs.La cònsol Major, Conxita Marsol ha comentat que Ciutat de Valls és un barri molt poblat i, fins ara, poc atès que «es mereixia aquests nous equipaments i més, i nosaltres continuarem treballant per aquest barri».La inauguració d’aquests nous equipaments s’ha viscut com una gran festa amb esmorzar per a tothom i la presència dels castellers d’Andorra, la colla gegantera d’Andorra la Vella, la mulassa de Valls i l’actuació de la companyia infantil Xip-Xap.Albert Batet, alcalde de Valls, ha aprofitat l’acte per anunciar que una de les entrades al municipi passarà a dir-se Andorra la Vella. L’alcalde ha explicat que vol agrair d’aquesta manera per haver batejat un dels principals carrers i aquests nous equipaments amb el nom de la seva ciutat i reforçar d’aquesta manera els vincles entre les dues ciutats que els darrers anys s’està intensificant.