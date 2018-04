Netejada la taca negra de la platja d'Altafulla

Una embarcació de Salvament Marítim ha treballat en la neteja

Actualitzada 21/04/2018 a les 16:40

Una taca de color negre i de forta olor ha posat en alerta al municipi d'Altafulla aquest matí. Una persona ha trucat al 112 per informar de la situació i la Policia Local d'Altafulla ha anat ràpidament per comprovar la situació.Els agents han confirmat la presència d'una taca negra a prop de la platja i han alertat a Salvament Marítim d'aquesta i una de més llunyana que aparentment semblava més gran. Des de Salvament Marítim han enviat una embarcació per comprovar les dues taques i han detectat que la primera tenia residus oliosos i la segona tan sols eren unes algues que havien enfosquit la zona.L'embarcació ha anat fins al port de Torredembarra per agafar el material d'absorció i s'ha dirigit fins a la zona afectada d'Altafulla per netejar-la.Un cop ha absorbit la taca d'oli, la mateixa embarcació s'ha encarregat de deixar els residus en un punt del port de Torredembarra destinat al reciclatge d'aquest tipus de residus.