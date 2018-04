Montblanc torna a l'època medieval i reviu la llegenda de Sant Jordi

En la 31a edició de la Setmana Medieval s'estrena el campament de poble i es reprogramen les Corts Catalanes de 1414 amb una visió de país

Actualitzada 21/04/2018 a les 19:58

Els carrers de Montblanc han tornat a l'època medieval. La 31a edició de la Setmana Medieval va arrencar divendres a la tarda i s'allargarà fins al 29 d'abril.L'esdeveniment suposa tot un impacte econòmic i turístic per la població: «És el nostre aparador», ha apuntat l'alcalde, Josep Andreu. «No tan sols es projecta Sant Jordi aquests dies, sinó que deixa un ressò per a la resta de l'any i molts ens assimilen com la vila de Sant Jordi o la vila medieval per excel·lència de Catalunya», ha afegit.Entre les novetats destaca el campament de poble, al costat de la muralla i conjuntament amb el de cavallers, on es mostra l'activitat més quotidiana. Enguany també es recuperen les Corts Catalanes de 1414, que clouran la festa el 29 d'abril amb l'entrega de l'espasa d'honor de l'Associació Medieval a Jordi Cuixart, que recollirà la seva parella, Txell Bonet.L'acte estrella de la programació d'aquest cap de setmana és la representació de la Llegenda de Sant Jordi.