Espectacular incendi en un pis de Calafell

El foc ja està extingit

Actualitzada 21/04/2018 a les 20:42

Una gran columna de fum i flames molt altes han cridat l’atenció de molts veïns de Calafell que han sortit ràpidament al carrer per veure que passava. Un pis del municipi ha començat a cremar cap a un quart de vuit de la tarda.Es tracta d’un bloc de pisos de cinc plantes situat a la cantonada del carrer Mallorca amb el passeig marítim. El foc no ha afectat als habitatges, ja que les flames estaven al terrat del bloc de pisos. Tot i això, a causa de la gran intensitat del foc, els bombers han desallotjat a tots els veïns per precaució. Els bombers han desplaçat cinc dotacions i han aconseguit extingir el foc fa uns minuts. El SEM ha desplaçat tres ambulàncies i ha evacuat a un home de 52 anys amb cremades de segon grau a la mà.En aquest enllaç es pot veure la magnitud de l'incendi.