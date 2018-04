Ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus per diverses policontusions

Aquesta tarda, al voltant de les 17 hores, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat a la TP-7401, a l'alçada de Porrera. En aquest, l'únic ocupant del vehicle ha quedat atrapat dintre del cotxe. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat per a treure'l.Com a conseqüència de l'accident, el conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus per diverses policontusions. El SEM ha enviat dues ambulàncies, una medicalitzada i una convencional.L'incident ha provocat afectacions viàries, ja que la via es troba tallada en els dos sentits.