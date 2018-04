Surt publicada la revista Neobis Press, dissenyada per la torrenca Paula Baumann

L'estudiant de l'Institut Pere Martell de Tarragona es va imposar en la votació final sobre el disseny de la portada

Actualitzada 20/04/2018 a les 17:19

Ja està disponible online la revista Neobis Press, la portada de la qual ha estat dissenyada per la jove de Torredembarra, Paula Baumann. Aquesta es va ser escollida en un concurs estatal, on hi van participar un total de 25 instituts de Formació Professional de 17 províncies d'Espanya.Baumann, estudiant de grau superior de Disseny Gràfic a l'Institut Pere Martell de Tarragona, es va presentar amb el projecte Creatividad es donde ciencia y arte empatan. La torrenca es va imposar en la votació final feta a través de Facebook.La noia de Torredembarra era l'única finalista catalana en aquest reconegut concurs del sector del disseny gràfic. La revista Neobis Press inclou una entrevista per conèixer millor a Paula Baumann.