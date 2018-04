Salou instal·la refugis per controlar la presència d'erugues de processionària

Aquesta iniciativa ofereix una opció natural vers els insecticides, cada cop més limitats a les àrees urbanes

La regidoria de Manteniment de la Ciutat de l’Ajuntament de Salou ha instal·lat refugis per facilitar la presència de controladors naturals de les erugues de processionària a la zona de Cap Salou. En concret s’han col·locat un total de 30 caixes per facilitar la cria de mallerengues i 14 refugis per ratpenats.La regidora de l’àrea, Maria José Rodríguez, ha assenyalat que «amb la instal·lació d’aquests refugis es pretén ajudar els predadors naturals per controlar aquesta plaga donat que cada cop més els insecticides estan més limitats a les àrees urbanes».Les mallerengues són moixons insectívors que es mengen els cucs, tant quan estan dins les bosses, com quan baixen a enterrar-se. Aprofiten els forats naturals per fer niu però tenen dificultats per fer-ho en boscos joves on no hi ha forats. Per la seva banda, els ratpenats mengen insectes i també les papallones de la processionària quan surten de sota terra el mes de juny.