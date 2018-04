Més de 200 parades de roses i llibres ompliran Tarragona per Sant Jordi

L’epicentre de la diada a la ciutat tornarà a ser la Rambla Nova, on hi haurà 159 parades

Els llibres i roses tornaran a envair Tarragona, un any més, per la Diada de Sant Jordi. La ciutat comptarà amb un total de 218 parades que, a més d’aquests símbols de la diada, també vendran marxandatge relacionat amb aquesta data tan marcada al calendari dels catalans. El lloc on hi haurà més parades serà la Rambla Nova, on se n’instal·laran un total de 159.Les parades que es col·locaran a la Rambla Nova estaran agrupades en diferents coques segons la seva tipologia. A la coca 1 –del Balcó del Mediterrani als carrers Adrià i Sant Agustí-, hi haurà 49 parades de centres escolars, clubs, entitats esportives, agrupacions d’escoles i colles castelleres. A la coca 2 –dels carrers Adrià i Sant Agustí als carrers Unió i Sant Francesc- hi haurà 70 parades d’institucions, entitats d'àmbit nacional amb delegació a la ciutat, entitats ciutadanes, mitjans de comunicació, partits polítics i professionals de la venda de llibres i flors. A la coca 3 -dels carrers Unió i Sant Francesc fins al monument als Despullats- l'espai estarà ocupat per 19 parades de llibreters i floristes. Per últim, a la coca 4 –dels Despullats a la Font del Centenari- hi haurà 21 parades d’entitats i associacions del tercer sector.La resta del centre de la ciutat i els barris comptaran amb 59 parades de venda de flors i llibres. Les parades estaran obertes de 9 del matí a 8 de la tarda, excepte les parades de la coca 1, que hauran de desmuntar-se a les 7 de la tarda amb motiu de la tradicional diada castellera de Sant Jordi.