La «metròpoli» de Tarragona, unida per un pacte ferroviari «històric»

Reus, Salou, Cambrils, Vila-seca i la capital reclamen desmantellar vies, millors connexions amb Barcelona i el tren-tramvia

Actualitzada 19/04/2018 a les 20:21

La «metròpoli» de Tarragona s’ha unit per fer complir un pacte ferroviari «històric». Així van qualificar-lo els alcaldes de Tarragona, Reus, Vila-seca, Cambrils i Salou. Tots ells, junt amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, van presentar ahir un projecte que ha de servir per reclamar al Ministerio de Fomento la millora de les connexions a l’interior del Camp de Tarragona i també amb l’àrea metropolitana de Barcelona. La nova línia ferroviària Vandellós-Vila-seca-Perafort, que entrarà en servei aquest 2018, serà el punt de partida d’un pla que, a curt termini, reformarà els serveis regionals i els farà més ràpids, millor cadenciats i majors en nombre. A tall d’exemple, Tarragona estarà connectada amb Barcelona per 27 trens convencionals al dia que faran un recorregut d’una hora i vuit minuts.«Aquest acord és fruit d’hores i hores d’enginyeria i política i està fet des del punt de vista del ciutadà, a la vegada que es preocupa per les mercaderies». Eren les paraules de Ricard Font en l’inici de la presentació d’un projecte que, tal com recalcava, es presentarà al Ministerio de Fomento. El primer punt a executar, segons explicava, és el de la reformulació dels serveis regionals després de l’entrada en servei del nou corredor Vandellós-Vila-seca. A banda d’augmentar la freqüència dels trens en direcció Barcelona i de reduir el temps de trajecte, també s’ha planificat la construcció d’una estació a Bellisens –Reus sud– i dues a Tarragona –una a Ponent i una a Llevant–. A més, caldrà ampliar i millorar l’estació Salou-PortAventura, «una actuació primordial pel nostre municipi», expressava l’alcalde de Salou, Pere Granados.El segon objectiu del pla ferroviari és la nova connexió entre Vila-seca i Perafort. Aquesta, tindrà com a peça principal la nova Estació Intermodal, que servirà per desenvolupar els serveis de l’Aeroport de Reus. La construcció d’aquest equipament, del qual ja se n’han contractat les obres, permetrà arribar a Barcelona des de Tarragona en menys d’una hora gràcies a la línia d’alta velocitat. Tot i això, aquestes vies no només serviran pels Euromed, també hi circularan regionals.La tercera reclamació dels alcaldes és una nova connexió al nord de Tarragona. Tindria un cost aproximat de 150 milions d’euros i estaria explotada per serveis regionals amb temps de viatge reduït. Com aprofitaria el tram d’alta velocitat, els viatgers arribarien a Barcelona en 39 minuts des de la capital i en 53 minuts des de Reus. Per aconseguir-ho, caldria construir un nou corredor de connexió entre la línia convencional i la d’alta velocitat a la zona nord de la demarcació.El quart punt del projecte consisteix en la creació d’una xarxa de tren-tramvia, que milloraria les connexions entre els cinc municipis del pacte i també serviria per enllaçar el Camp de Tarragona amb el Baix Penedès. «Si no ens lliguem amb ells, acabaran pensant més en la metròpoli de Barcelona, i és una cosa que ni ells ni nosaltres desitgem», deia l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Segons recalcava Font, el tren-tramvia s’ha de planificar «paral·lelament» al desmantellament de les vies actuals entre Cambrils i PortAventura i a la integració urbana de les estructures. Comportaria la creació de 15 parades i tindria una freqüència d’arribada de trens d’entre 20 minuts i una hora en temporada baixa.Per últim, el «gran» pacte ferroviari de la «metròpoli» de Tarragona es completa amb una nova xarxa de mercaderies, que evitaria el pas d’aquests trens per l’interior dels nuclis urbans. A curt termini, connectaria els principals pols de mercaderies en ample estàndard europeu, amb la connexió entre Castelló i el nus de Vila-seca i, d’aquest, fins a Castellbisbal. A llarg termini, es faria ús de la variant Reus-Vila-seca-Roda de Berà.