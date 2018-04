Denuncien que s'utilitzin els Mossos com a «estàtues» contra els manters

El sindicat USPAC assegura que es reben pressions «que no permeten actuar correctament» davant del ‘top manta’

Actualitzada 19/04/2018 a les 20:38

S’apropa una nova temporada d’estiu i, a la costa, això és sinònim de top manta i campanyes per combatre un fenomen que, tot i els esforços, segueix proliferant any rere any. «No entenem que, si es comet un il·lícit penal, no s’actuï, però se’ns obligui a fer presència», es denuncia des de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), tot fent referència al dispositiu que cada estiu es desplega a la zona de Cambrils i Salou. I és que, aquest sindicat no vol «Mossos fent d’estàtua».Segons el portaveu d’USPAC, Josep Miquel Milagros, «es reben pressions que no deixen actuar correctament» contra el top manta. Mentrestant, asseguren que els agents «pateixen insults i faltes de respecte» per part dels manters «sense poder actuar». «Si es veu indici d’un il·lícit penal s’ha d’actuar sí o sí», destaca Milagros. En aquesta línia, USPAC va reiterar al Comissari –en la reunió celebrada el 12 d’abril entre sindicats i el Cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el representant de l’Administració de la Regió– la seva preocupació per la seguretat dels agents.Més enllà del top manta, USPAC també mostra preocupació pel dispositiu Satuca, contra el tràfic de drogues a Salou. En aquest cas, es posa l’accent en garantir la seguretat de les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC) que realitzen les rondes a peu per l’avinguda Carles Buïgas i, sobretot, en torn de nit.Tots dos dispositius, tant el del top manta com Satuca, formen part del Pla d’Estiu, un pla que, enguany, es veurà reforçat amb dos nous agents a Salou, passant dels 14 de l’any passat, als 16 agents del Pla d’Estiu 2018. D’altra banda, a Cambrils es destinaran 7 agents, a Tarragona 5 i al Vendrell, 2.Per la seva banda, els manters ja han iniciat la seva temporada amb l’estesa de tot tipus de productes a la zona del Cap de Sant Pere de Cambrils, al límit amb Salou, on s’envaeix totalment la vorera. Agents policials hi fan presència i, a més, uns panells informen de la infracció que suposa comprar aquests productes. L’activitat, però, segueix en auge.