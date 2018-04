Cs proposa la creació d'una jornada cultural aragonesa a Cambrils

Sorgeix com a resposta a la publicació despectiva del regidor Eduard Pellicer i per tal d'unir i fraternitzar les dues comunitats

Actualitzada 20/04/2018 a les 14:10

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Cambrils proposarà en el ple municipal d'abril la creació d'una jornada cultural aragonesa com a conseqüència d'un post en xarxes socials del regidor de joventut, Eduard Pellicer (ERC), amb el qual es va insultar als turistes aragonesos anomenant-los «PUMA».La regidora de Cs, Patricia de Miguel, ha titllat l'episodi de «lamentable» i ha assegurat que «ofendre a tota la comunitat aragonesa d'aquesta manera només serveix per danyar la imatge de Cambrils i fracturar les bones relacions i la convivència».En una reunió a l'Ajuntament amb representants de diferents associacions aragoneses de la província de Tarragona, el diputat de Cs al Congrés, Sergio del Camp, i el regidor de Cs per Saragossa, Alberto Casañal i el portaveu municipal de Cs a Cambrils, Imanol Rico han debatut fer aquesta jornada.Patricia de Miguel ha explicat que «la iniciativa pretén instar a l'Ajuntament a organitzar la jornada durant la temporada turística i amb caràcter anual per convertir-la en una tradició de l'agenda de Cambrils», i que l'objectiu és «dur a terme activitats que permetin acostar la cultura popular aragonesa a la catalana». Tanmateix, ha proposat «comunicar-la als ajuntaments de Saragossa, Osca i Terol».Finalment, la regidora de la formació taronja ha volgut recordar que «per a molts aragonesos, Cambrils és la seva segona casa, tal com mostren els percentatges d'aragonesos que estiuegen en la nostra localitat».A més a més, ha recordat l'afecte mutu entre les ciutats de Cambrils i l'Aragó recordant que l'Ajuntament de Saragossa va concedir a Cambrils la medalla d'or de la ciutat per retre homenatge pels atemptats terroristes l'any 2017. Així com, l'atorgament per part del Consistori d'una medalla a Lara Rodrigo, una agent saragossana del Cos Nacional de Policia «que casualment estiuejava el dia dels atemptats a Cambrils i es va fer càrrec de la centraleta de la Policia Local per ajudar».Per tot això, «Ciutadans lamenta qualsevol actitud despectiva cap a la comunitat aragonesa i considera molt necessària una jornada simbòlica d'unió i fraternitat entre ambdues comunitats».