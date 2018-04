Vuit centres participaran a la Gran Final del Campionat d'Scrabble escolar a Altafulla

L’esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 21 d’abril al casal la Violeta

Actualitzada 19/04/2018 a les 15:31

Altafulla acollirà, aquest dissabte 21 d’abril al Casal la Violeta, la 9a edició de la Gran Final de 1r i 2n de secundària del Campionat d’Scrabble dels Països Catalans. Alumnes de vuit centres diferents de Sabadell, Castelló, Altafulla, l’Hospitalet de Llobregat, Castelldefels i Elx disputaran la final d’aquest joc de taula.Quant a la participació altafullenca, seranen una jornada que obrirà les portes a les 10h. A les 10:15h, començaran les inscripcions al torneig. A les 11h es donarà el tret de sortida al campionat on es disputaran tres rondes de joc: la primera, d’11:15 a 11:45h; la segona, de 12:00 a 12:30h, i la tercera, de 12:45 a 13:15h. Està previst que l’entrega de premis es dugui a terme de 13:30 a 14:00hAltafulla ja té experiència en l’organització d’aquest tipus de campionats. El Casal La Violeta va acollir precisament el passat 2 de març la fase classificatòria per al 9è Campionat d’Scrabble Escolar en Català dels Països Catalans, en aquest cas, d’alumnes de 5è i 6è de Primària.L'Scrabble és un joc de tauler lingüístic. L'objectiu és acumular la màxima puntuació possible formant paraules en una graella de 15×15 caselles, algunes d'elles bonificades, fent servir fitxes individuals que s'agafen aleatòriament d'un saquet o bossa.L’organització a Altafulla va a càrrec de l’Ajuntament d’Altafulla i el Club d’Scrabble Altafulla Link, i compta amb la col·laboració de la Federació Internacional d’Scrabble en Català, el Consorci de Normalització Lingüística, la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, i diferents ajuntaments, organitzacions culturals, escoles i biblioteques de Catalunya.