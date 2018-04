Obre Mas Miró a Mont-roig del Camp, origen de l'univers mironià

Es tanca el triangle entre Barcelona, Palma de Mallorca i el municipi on estiuejava l'artista

Actualitzada 19/04/2018 a les 14:32

El Mas Miró de Mont-roig del Camp, casa d'estiueig de Joan Miró i origen de l'univers mironià, ja està preparat per obrir les seves portes. La inauguració oficial, divendres, coincidint amb el 125è aniversari de Miró, es fa un cop completada la primera fase de recuperació de l'espai.Els visitants podran admirar el taller de l'artista, des d'on va fer tota l'obra surrealista i on encara es respira l'atmosfera artística de Miró, ja que es mostra com estava l'últim cop que hi va entrar a treballar, el setembre del 1976. De fet, el nét de l'artista, Joan Punyet Miró, que ha descrit la casa com «la catedral» de l'obra de Miró, ha afirmat que la casa s'ha mantingut «congelada» en el temps.Amb l'obertura al públic de Mas Miró, a partir del maig, es tanca el triangle d'unió de l'univers mironià entre Barcelona, Palma de Mallorca i Mont-roig. D'altra banda, la Fundació Mas Miró, amb l'Ajuntament de Mont-roig, ha creat la nova ruta El paisatge emocional de Miró, que recorre sis espais senyalitzats on es pot observar en primera persona els paisatges convertits per Miró en obres d'art.