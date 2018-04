La soprano Alba Fortuny i la pianista Ada Gasca actuaran aquest dissabte a Torredembarra

El concert forma part dels Dissabtes clàssics programats per l’associació Pianissimo

Actualitzada 19/04/2018 a les 22:02

El pròxim dissabte, 21 d’abril, l’Espai Cultural Sala del Mar acollirà el concert de la soprano Alba Fortuny, que actuarà acompanyada al piano per Ada Gasca. La cita és a les 19.30h, i forma part de la programació del cicle Dissabtes clàssics, programat per l’associació Pianissimo Torredembarra. El preu de l’entrada és de 7€ (5€ per als socis).També dins del cicle de Dissabtes clàssics s’ha programat, per al pròxim 19 de maig, un concert amb DeLIS duo. Igual que l’anterior, es farà a l’Espai Cultural Sala del Mar a partir de les 19.30h.Pianissimo és una associació formada per pianistes professionals, professors, concertistes, acompanyants, corepetitors d’òpera i fisioterapeutes locals i internacionals, que té entre els seus objectius la creació d’una xarxa de treball per a pianistes professionals, donar l’oportunitat als pianistes de fer concerts, guanyant així presència en l’escenari, o organitzar trobades amb músics internacionals.