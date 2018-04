L’acte tindrà lloc a la 1 del migdia i anirà a càrrec de l’alcalde del municipi, Alfons Garcia

La residència per a gent gran Lo Parralet de Vandellòs s’inaugurarà, de forma oficial, el proper dilluns 23 d’abril tot coincidint amb la diada de Sant Jordi. L’acte tindrà lloc a la 1 del migdia, a l’entrada del nou equipament, situada al carrer Dr. Alfredo Simón 4, i anirà a càrrec de l’alcalde del municipi, Alfons Garcia; de la regidora de Benestar Social, Cristina Borràs; i del director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, Francesc Tarragona.La nova residència per a la gent gran va entrar en funcionament el passat mes de març i a hores d’ara té vuit persones usuàries. Disposa de 15 places i està situada a l’edifici del centre assistencial, on es troba el centre de dia. Aquesta ubicació permet ampliar el servei del centre de dia als caps de setmana. Un altra opció a la qual poden acollir-se els usuaris és a l’ús temporal de la residència.