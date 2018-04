La Costa Daurada s'adhereix al pla comú del mapa ferroviari del Camp de Tarragona

Acord territorial de Cambrils, Vila-seca, Salou, Reus i Tarragona per desmantellar les vies i millorar les connexions amb Barcelona

El pla comú del mapa ferroviari del Camp de Tarragona també compta amb el consens de la Costa Daurada. Si fa uns dies els alcaldes de Tarragona i Reus presentaven un pacte «històric» d'ambdues ciutats que concentrava les principals necessitats del Camp de Tarragona en un mateix acord, ara aquest s'ha engrandit amb els projectes de Cambrils, Vila-seca i Salou. L'acord territorial dels cinc municipis passa per dues propostes bàsiques. La primera, i més immediata, és la millora de les connexions amb Barcelona, amb la incorporació de nous serveis un cop es posi en marxa la variant entre Vandellòs i Vila-seca -el temps de viatge es reduirà a menys d'una hora. El desmantellament de la via de la costa en el tram des de Mont-roig a Salou és l'altra prioritat bàsica de l'acord, presentat aquest dijous, i que també recull una nova connexió al nord de Tarragona, pressupostada en 150 milions d'euros, la connexió de Vila-seca a Perafort, noves estacions ferroviàries i el projecte del tren-tramvia.L'objectiu d'aquesta entesa territorial, que parteix de «trobades silencioses» amb la Generalitat des del 2015, és llançar un missatge únic al Ministeri de Foment, al qual se li donarà compte d'aquest acord. «Es tracta de no tenir mirada campanar, sense renunciar a allò que es fonamental en cadascuna de les nostres ciutats», ha dit l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.Els cinc ajuntaments i el Departament de Territori i Sostenibilitat han pactat les prioritats del territori, com l'execució de les obres ja contractades de l'estació intermodal al sud de l'aeroport de Reus. La nova connexió Vila-seca-Perafort amb la línia d'alta velocitat i l'entrada en servei de la doble via ferroviària entre Vandellòs i Vila-seca permetrà millorar els serveis actuals.També s'ha acordat impulsar, a mig termini, una nova connexió ferroviària al nord de Tarragona, que aprofitarà l'alta velocitat i permetrà connectar amb Barcelona en 40 minuts. «Hem intentat tenir una visió de l'usuari», ha explicat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, que ha assistit a la presentació del denominat 'Pacte per infraestructures'.Per a Font, és «la millor de les alternatives». No inclou calendaris ni pressupost, però es basa en unes reivindicacions històriques al Camp, on s'estima que hi ha uns cinc milions d'usuaris del tren, que inicialment s'havien xifrat en 600 milions d'euros. «És un acord històric, però també necessari», ha exposat l'alcalde de Reus. «I no és una carta als Reis Mags», ha afegit el de Tarragona.Un altre element clau, llargament reivindicat pel territori, és el desmantellament i integració urbana de les vies, que ha d'executar Adif en compliment de la declaració d'impacte ambiental i la implantació del futur tren-tram -antigament TramCamp. El tramvia es planteja amb una quinzena de parades i noves connexions amb el Vendrell i tot el Baix Penedès.El document no engloba, de moment, altres poblacions tarragonines, com Valls. Font ha respost que és un acord obert i extensible a més municipis, si bé d'entrada s'ha volgut consensuar amb els principals nuclis generadors de moviments d'usuaris. L'acord, que també demana el nou ramal de mercaderies des del port de Tarragona, es traslladarà a Foment.