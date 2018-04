El proper dia 30 d'abril s'iniciaran els treballs de desenrunat i neteja de l'església de Constantí

L'esfondrament del temple es va produir el passat diumenge

Actualitzada 19/04/2018 a les 18:26

Resultats de l’informe tècnic

Arran de l’esfondrament parcial de la coberta de l’església parroquial de Sant Feliu màrtir de Constantí el passat diumenge, dia 15 d’abril, a la nit, l’Arquebisbat de Tarragona ha realitzat les gestions pertinents i el proper dilluns, dia 30 d’abril, s’iniciïn les obres que permetran sanejar la part afectada de la coberta i retirar la runa que va caure a l’interior del temple. Es preveu que aquesta actuació tindrà una durada aproximada de dues setmanes i es pretén coordinar amb l’Ajuntament per minimitzar els talls a la via pública.Abans que s’iniciïn aquests treballs el patrimoni artístic i mobiliari de l’interior del temple restarà protegit per evitar qualsevol afectació.Segons un primer diagnòstic de l’accident realitzat per l’arquitecte Enric Casanovas, el col·lapse produït no arriba al 10% de la coberta i no ha afectat al cor de l’edificació. L’afectació estructural de les esquerdes, que no tan sols afecta a l’església sinó a bona part del municipi, és un dels factors més importants que hi ha darrera els desordres estructurals.No obstant, es treballa més en la hipòtesi d’una suma de causes. Les deformacions estructurals que pateix l’edifici, des de l’any 2011 aproximadament, en els seus murs amb fissures i desploms, ha provocat petits desplaçaments d’encavallades. Però, a més, el podriment d’algun element de recolzament de fusta encastat als murs pot haver estat la causa de la fallida de l’estructura, arrossegant part de la coberta sostinguda.