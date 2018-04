El personal de neteja dels hotels de PortAventura farà vaga els dies 28 i 29

El Comitè de Claro Sol denuncia «precarietat» i ha presentat 15 denúncies a Inspecció de Treball

Conflictes des del 2013

Els treballadors de neteja de pisos i bugaderia dels hotels de PortAventura –empleats de l’empresa Claro Sol Facilities–, faran vaga de 24 hores el cap de setmana vinent, el del 28 i 29 d’abril. El Comitè d’Empresa ja ha registrat l’anunci al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i, segons es comunica, l’objectiu és «solucionar la situació de precarietat que es deriva de la subcontractació d’activitats i els perjudicis» que s’estan generant.En aquest sentit, el Comitè es queixa d’«irregularitats» des que els treballadors de neteja de pisos i bugaderia dels hotels de PortAventura van ser subrogats, l’1 de desembre de 2017, per part de Claro Sol, empresa amb la qual aquest mitjà ha intentat contactar, però sense èxit. Concretament, es posa sobre la taula que s’estan «assignant més tasques» als treballadors, «que els seus predecessors no feien» i que, això, «suposa un increment» del volum de feina. Davant d’aquesta situació, el Comitè considera que, per realitzar totes les tasques de forma satisfactòria, «seria necessari incrementar la plantilla, que ja de per si és massa exigua».La problemàtica exposada pel Comitè d’Empresa de Claro Sol ha arribat, a més, a Inspecció de Treball, davant de la qual s’han presentat un total de 15 denúncies relacionades amb la contractació, drets adquirits, permisos derivats de la maternitat, uniforme i calçat, personal en situació d’incapacitat temporal (IT), accidents de treball o altes a la Seguretat Social. Per tractar la problemàtica, el 10 d’abril i aquest dimarts, tant el Comitè com l’empresa van ser citats per Inspecció de Treball. A més, ahir, les dues parts es van personar davant del Tribunal Laboral de Catalunya per assistir a la mediació prèvia a la vaga.Per la seva banda, Claro Sol va desmentir, a través d’un comunicat dirigit als treballadors aquest mes d’abril, que s’estigui produint una eliminació o reducció dels drets dels treballadors. «La convocatòria de vaga no mereix més comentari, per ara», conclou la nota.El conflicte s’arrossega des de gener de 2013, quan PortAventura va subcontractar l’activitat que realitzen les cambreres de pis i el servei de bugaderia dels seus hotels. En quedar aquests serveis en mans d’empreses multiserveis, els treballadors van perdre la referència del conveni d’Hostaleria i van quedar sota el paraigua de convenis propis. La primera subcontracta, Constant, va aplicar les condicions del conveni de PortAventura a tot el personal, però va rescindir el contracte. A Constant la va succeir Acciona Multiservicios, que també va aplicar un conveni propi. UGT la va demandar perquè apliqués el conveni d’hostaleria i, i després de guanyar la sentència en primera instància, Acciona Multiservicios també va abandonar el servei sense acabar de complir el contracte. El passat 1 de desembre, va entrar Claro Sol.