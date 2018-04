La mort no hauria estat accidental

Un tren que circulava sense passatgers ha atropellat una persona a la sortida de l'estació de Salou el migdia d'aquest dijous 19 d'abril. Els fets han succeït a les 11.48h i, a causa d'aquest succés, la circulació de combois ha quedat totalment interrompuda entre Salou i Cambrils fins a les 13.02h, quan s'ha reestablert la normalitat en el servei.El tren en qüestió, que no portava passatgers, circulava en direcció València i hauria atropellat a un home d'una trentena d'anys a l'alçada del pas a nivell del carrer Guillem de Claramunt. Segons ha pogut saber el Diari Més, el succés no hauria estat accidental.Els trens afectats per la incidència han estat dos de la línia R16 i els del Corredor Mediterrani, que registren retards superiors a 60 minuts i progressivament aniran recuperant el seu horari habitual, segons informa Renfe. Per tal de garantir la mobilitat en aquest tram, Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Tarragona i Cambrils.