Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant posa a punt les platges per l'estiu

El consistori està habilitant una escala de formigó per facilitar l’accés a la Platja de l’Arenal, a la zona de l’Espigó

Actualitzada 18/04/2018 a les 15:33

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està realitzant diverses actuacions per posar a punt les platges per a l’inici de la temporada d’estiu. En aquest sentit, el consistori està habilitant una escala de formigó per facilitar l’accés a la Platja de l’Arenal, a la zona de l’Espigó. La regidora d’Obres i Serveis, Elidia López, ha explicat que s’ha decidit habilitar aquesta escala «per evitar que els usuaris de la platja utilitzin la rampa destinada als camions i tractors de neteja, la qual cosa provocava relliscades».Per altra banda, aquests dies s’estan retirant restes de posidònia, que s’havien acumulat a la sorra. En els propers mesos, a més, s’executaran les primeres actuacions previstes al pla de millora de les platges: la instal·lació d’un baby point a la Platja de l’Arenal, un lloc per donar atencions als infants en les condicions més confortables i sense causar molèsties als altres usuaris de la platja; i el condicionament de la zona d’accés a la platja de l’Almadrava des de l’escala que baixa de l’aparcament, per habilitar-ne un espai verd. També es preveu renovar els cartells informatius a totes les platges i col·locar-hi nous estacionaments de bicicleta.Per reordenar les platges, millorar l’estètica del conjunt i oferir comoditat als usuaris, així mateix, s’homogeneïtzaran les passeres, perquè en els punts d’accés importants que tenen continuïtat amb el traçat urbà, concentrin els serveis mínims -dutxa, papereres i lavabo-.