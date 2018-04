Una dona ferida greu en un xoc frontal entre dos cotxes a Riudoms

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar les dues conductores dels cotxes implicats, que han quedat atrapades als seus respectius vehicles

Actualitzada 18/04/2018 a les 09:25

Una dona ha resultat ferida greu i una altra menys greu, el matí d'aquest dimecres 18 d'abril, en un xoc frontal entre dos turismes a la T-310 a l'alçada de Riudoms. Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar les dues conductores dels turismes implicats, les quals han quedat atrapades en els seus respectius turismes.L'accident s'ha produït quan faltava un minut per les 8 del matí al punt quilomètric 4 de la carretera T-310, al terme municipal de Riudoms, segons informa el Servei Català de Trànsit. Dos cotxes han xocat frontalment i, com a conseqüència, les dues conductores dels vehicles han resultat ferides i han quedat atrapades dins dels seus respectius turismes.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat un total de quatre dotacions dels Bombers, que han treballat en el rescat de les dues dones afectades. També hi han acudit dues ambulàncies del SEM, que ha traslladat una de les ferides en estat greu i l'altra amb pronòstic menys greu a l'Hospital Sant Joan de Reus.Pel que fa a l'afectació viària, la calçada ha quedat tallada en un sentit.