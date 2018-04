Un bus llançadora connectarà l'Estació del Camp amb Reus i la Costa

La voluntat és que els nous serveis es posin en marxa al llarg del 2018

Actualitzada 18/04/2018 a les 09:02

L’Estació del Camp de Tarragona estrenarà durant el 2018 una llançadora amb Tarragona i començarà a oferir, també, connexions directes de bus amb Reus. En ambdós casos s’estrenaran un total de 17 serveis per sentit i dia, segons precisen fonts del Departament de Territori. A més, es crearan dues línies d’enllaç amb la Costa Daurada, que circularan entre els mesos de juny i setembre, amb 12+12 serveis per dia i sentit.Aquestes pretenen, tal com apuntaven ahir les mateixes fonts, «relacionar l’Estació del Camp amb els nuclis turístics més potents de la zona». En aquest sentit, la Generalitat projecta una línia Cambrils - Vilafortuny - Estació del Camp de Tarragona i La Pineda - Salou - PortAventura - Vila-seca - Estació del Camp de Tarragona. La situació és la mateixa que a les rutes de bus que ampliaran la mobilitat relacionada amb l’Aeroport de Reus: la voluntat és que els nous serveis es posin en marxa al llarg del 2018, sense un calendari més concret. El transport per carretera cap a l’Estació del Camp pren importància tenint en compte el context en què aquesta s’emmarca. En l’anunci de les 9 «exigències» que, a partir d’ara, els alcaldes de Tarragona i Reus plantejaran de la mà al Ministeri de Foment en matèria ferroviària, Josep Fèlix Ballesteros i Carles Pellicer destacaven la importància de revisar el sistema d’estacionament de turismes en aquest punt, i recordaven els anteriors episodis d’incendis de vehicles en la carretera que dóna accés a la mateixa estació.