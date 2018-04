Salou treballa per homogeneïtzar els tancaments de terrasses comercials

L’Ajuntament redactarà un pla per marcar les característiques que hauran de tenir aquest tipus de tendal, segons la zona

Actualitzada 17/04/2018 a les 19:34

L’Ajuntament de Salou s’ha marcat l’objectiu de millorar la imatge que mostren les activitats comercials que compten amb tendals i tancaments al carrer. Amb aquesta idea sobre la taula, la previsió és crear un pla especial que determini les característiques que hauran de tenir les terrasses per tal d’homogeneïtzar la seva imatge. Segons fonts municipals, el plantejament és fer l’ordenació per carrers i, així, mostrar una imatge unificada dels comerços per cada una de les zones. Les mateixes fonts afegeixen que el pla tan sols es dirigirà als tendals completament tancats, amb sostre fix o replegat ancorat al terra, «que són els més voluminosos», es destaca. Així, quedaran exclosos els tendals comercials tipus lona, amb punts de suport a la façana de l’edifici, i els que compten amb sostre i laterals de lona.Aquest pas es dóna just un any després que el consistori aprovés, en sessió plenària, suspendre la tramitació i concessió de llicències per a generar nous tancaments comercials. En la Comissió Informativa de Gestió del Territori, Infraestructures i Manteniment de la Ciutat celebrada ahir, es va aprovar fer una modificació puntual del POUM per tal d’efectuar la nova regulació, que es preveu que es redacti durant el proper any.Mentrestant, la suspensió de llicències per a les terrasses completament tancades seguirà vigent durant els propers dotze mesos, per la qual cosa, l’Ajuntament no permetrà instal·lar nous tendals d’aquest tipus fins que no es disposi del futur pla. Quant als tendals comercials tipus lona, amb punts de suport a la façana de l’edifici, i els que compten amb sostre i laterals de lona, s’aixeca la suspensió. I és que, per ara, no es preveu actuar-hi.En l’actual ordenança de l’Ajuntament de Salou ja hi ha una regulació sobre les característiques dels tendals, en funció de quin model corresponguin, i s’incideix en aspectes com alçada màxima i mínima, mida dels suports, la distància entre el tendal i la vorera municipal o les limitacions dels seus usos.L’any passat, però, es va considerar des de l’equip de govern que existeix un ús abusiu d’aquests espais «per la seva acumulació i sobreocupació, tant de tendals, com de la zona que els delimita, amb els articles d’exposició i venda de les mostres comercials, sense cap mena d’ordre ni criteri estètic». En aquest sentit, el regidor de Gestió de Territori, Marc Montagut, explicava que «massa sovint, no es mantenen les mínimes condicions de seguretat, neteja ni salubritat, la qual cosa està provocant un deteriorament i una progressiva degradació de la qualitat de l’establiment comercial i del seu entorn urbà». De fet, des de la regidoria de Promoció i Dinamització Econòmica i Empresarial, Comerç, Consum i Mercats es feia incís en la «poca inversió en els establiments comercials» i en el fet que la funció dels tendals «no hauria de ser altra que la de complementar el local comercial com a zona d’exposició».En aquest darrer any s’ha treballat en la modificació puntual del POUM i, ara, s’especificaran les futures característiques dels tancaments en un nou pla.