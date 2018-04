La Canonja estrena un parc per a gossos

La zona d''agility' es troba al Camí vell de Reus, davant del Mas de l'Hort de l'Abeurador

Actualitzada 18/04/2018 a les 18:03

L'Ajuntament de la Canonja va obrir al públic, aquest dimarts, el parc caní situat al Camí vell de Reus, davant del Mas de l'Hort de l'Abeurador. Aquest parc caní s’ha dissenyat com una àmplia zona d’esbarjo per als gossos i inclou un circuit d’agility per a que el gos pugui entrenar-se o simplement jugar.A l'entrada hi ha un cartell amb les normes d'ús per garantitzar el bon funcionament del parc. La instal·lació compta amb un tub per a que les mascotes passin per dintre i diverses tanques per saltar amb regulador d'altura.