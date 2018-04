GEPEC s'oposa a l'ampliació d'una granja de porcs a la Selva del Camp

Els ecologistes denuncien el risc que implica l'ampliació de granges porcines pel perill de contaminació d'aqüífers i del subsol a causa dels purins

Actualitzada 18/04/2018 a les 13:11

Gepec-Ecologistes de Catalunya denuncia el risc que implica l'ampliació de granges porcines pel perill de contaminació d'aqüífers i del subsol a través de l'augment de purins que implicaria. Entre els casos que denuncia GEPEC està la que es vol ampliar a la Selva del Camp que provocaria la multiplicació per cinc el nombre de porcs i tones de purins.La granja en qüestió està ubicada a Selva del Camp, al Baix Camp, comarca que ja compta amb nombrosos municipis vulnerables per la contaminació de nitrats com Botarell, Cambrils, Montbrió del Camp o Reus segons el Gepec. Els ecologistes apunten que «observem amb preocupació els últims esdeveniments relacionats amb aquest tema, ja que des de fa un temps estan augmentant les sol·licituds d'ampliació i creació de granges porcines a les comarques del sud de Catalunya (Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre)» i afegeixen que « el GEPEC ha al·legat per impedir noves ampliacions porcines». Gepec considera que les comarques del sud de Catalunya ja tenen molts impactes a escala mediambiental, químics, nuclears, de residus i que «carregar el sud de Catalunya amb més contaminants pot resultar incontrolable tant a curt com mitjà termini, ja que l'impacte potencial que tindrien aquests nitrats al territori seria força gran». Els ecologistes denuncia altres ampliacions previstes com el cas de Godall a la comarca del Montsià, Rasquera a Ribera d'Ebre o a Batea a la comarca de Terra Alta.L'organització assegura que les analítques realitzades dels aquïfers mostren un increment de les zones vulnerables, fonts contaminades i la concentració de nitrats en les zones estudiades del Sud de Catalunya.Des de fa anys, les entitats ecologistes de Catalunya denuncien la contaminació del subsòl a causa dels nitrats i que des de la Generalitat s'ha desenvolupat « legislació dispersa i orientacions de difícil comprovació per intentar limitar el problema i solucionar la contaminació dels aqüifers sense atacar els fonaments de la problemàtica, l'excés de cabana ramadera en un país petit com el nostre».