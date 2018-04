Fuig corrents després d'accidentar-se amb un cotxe que conduïa begut i sense carnet

La Policia Local de Cambrils va poder interceptar el conductor, el qual va quedar detingut per un delicte de conducció temerària

Actualitzada 18/04/2018 a les 13:44

La Policia Local de Cambrils ha detingut un home com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària i sense carnet per haver conduït un cotxe sota els efectes de l’alcohol i estar implicat en un accident de trànsit. Es dóna el cas que l’home va ser detingut després que abandonés el vehicle i fugís corrents del lloc on es va produir el sinistre.Els fets van tenir lloc poc després de les 8 del vespre, quan un turisme Seat Ibiza va patir un accident a la cruïlla del carrer Ronda amb Josep Pla. El conductor, que anava begut i no disposava de carnet, va abandonar el cotxe i va sortir corrents. Tot i així, la Policia Local va poder reconèixer i interceptar l'home, que va quedar detingut per un delicte de conducció temerària.Un cop en dependències policials, els agents van practicar la prova d’alcoholèmia al detingut, que va donar positiu de 0'59mg/l per aire espirat, més del doble de la taxa d’alcoholèmia permesa.