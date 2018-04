Es redueixen en un 34,5% els robatoris amb força a domicilis a Roda de Berà

La Junta Local de Seguretat ha fet balanç de les accions efectuades conjuntament amb la col·laboració dels diferents cossos de seguretat

Balanç positiu

Aquest migdia s'ha celebrar a l'Ajuntament de Roda de Berà la Junta Local de Seguretat, presidida per l’alcalde Pere Virgili, per tal de fer un balanç de les accions efectuades conjuntament amb la col·laboració dels diferents cossos de seguretat amb competències al municipi. Els membres de la Junta han valorat també les accions dutes a terme durant la passada Setmana Santa i han fet previsió per al proper estiu, ja a tocar, per al qual es preveu un increment de les accions tenint en compte la celebració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona i que el nivell quatre d’amenaça terrorista es manté.Durant la reunió s’ha posat sobre la taula la possibilitat de fer inspeccions conjuntes amb el cos de Mossos d’Esquadra a la via pública i als establiments sobre el consum de substàncies estupefaents, queixes veïnals, actes incívics i les ocupacions il·legals d’habitatges.Altres dels punts inclosos a l’ordre del dia han estat la previsió, l’estat actual i l’evolució de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a la subcomarca del Baix Gaià, la qual estarà ubicada a Torredembarra, projecte que avança a pas lent, tenint en compte l’actual situació política; i s’ha donat compte del Pla de Seguretat Vial que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del mes de desembre.Els membres de la Junta han efectuat una valoració positiva de les dades presentades durant la reunió. En l’última anualitat, fins el 28 de febrer, el nombre de delictes es va incrementar en tan sols un 5,2% -una xifra molt inferior a la que es va presentar a l’última Junta Local de Seguretat (42,6%)-, però també van augmentar les resolucions dels casos, fins el 26,4%.Quant a les demandes de servei, la Policia Local ha presentat unes xifres que demostren que la ciutadania cada cop requereix més el servei que presta el cos policial. En aquest sentit, l’any 2015-16 es van produir 9.929 demandes, 5.495 via telefònica, 3.179 presencials i 1.255 d’elles generades per les pròpies patrulles. Enguany, durant l’anualitat 2017-18, aquestes dades s’han incrementat en un 65%, fins les 16.366 demandes de serveis, de les quals 9.213 van entrar per telèfon, 3.187 van ser presencials i 3.966 es van generar per les patrulles.Dels fets ocorreguts destaquen els delictes contra el patrimoni, en el 84% dels casos, dels quals els furts en són la gran part. Tanmateix, la dada positiva és que els robatoris amb força dins de domicili s’han reduït en un 34,5%, passant dels 203 als 133 registrats durant el període actual, tot i que els robatoris amb força a l’interior dels vehicles va augmentar en un 38,5%. També s’han reduït els robatoris amb violència o intimidació en un 33,3%, i destaca la rapidesa en la intervenció i en la resolució dels casos gràcies a la col·laboració de tots els cossos policials.Pel que fa a les detencions, amb un total de quaranta, el 72% d’elles les va efectuar un agent de la Policia Local, i el 28% per agents dels Mossos d’Esquadra. Quant al perfil dels detinguts, en la major part dels casos és un home (85%), major de 36 anys (60%), i de nacionalitat espanyola (62,5%).Els delictes contra la seguretat viària es van incrementar en un 13,6%, passant de 22 fins a 25, dels quals el 32% van representar la conducció sota els efectes de l’alcohol, o el 28% sense haver obtingut mai el permís de conduir (tipologia que s’ha reduït en 20 punts en relació a l’anterior anualitat).Pel que a les campanyes anuals que s’efectuen per controlar i sensibilitzar sobre diferents temes de seguretat viària, els controls s’han incrementat en un 97,1% en total, i, en concret, del consum d’alcohol, un 260%; del consum de substàncies estupefaents, un 46,5%; de l’ús de dispositius de seguretat, un 32,6%; o de velocitat, un 16,7%, entre d’altres. Fora de les campanyes que es fan de forma puntual, els controls d’alcoholèmia i de consum de drogues van augmentar en un 52,4%, amb 705 proves de control preventiu.La Junta Local de Seguretat ha comptat amb la participació i la presència d’autoritats locals i policials, de Joan Carles de la Monja, director dels Serveis Territorials d’Interior de la Generalitat; del regidor de Governació, Frederic Royuela; de Vicenç Lleonart, inspector Cap de l’ABP del Tarragonès dels Mossos d’Esquadra; de Francesc Josep Bernal, sotsinspector de l’ABP del Tarragonès; de Daniel Crespo, tinent de la Guàrdia Civil; de Juan Antonio Sepúlveda, sergent de la Guàrdia Civil; de Carles Yubero, comissari cap provincial de la Policia Nacional; i dels representants de la Policia Local, Joan Pie, sotsinspector en cap, i Antonio Gómez, sergent; acompanyats també per Juan Ignacio Pardo, president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Roda de Berà.