El Festival Ràbia programa dues 'masterclass' sobre guió i cinema

Dissabte es farà la projecció dels curts i l'entrega de premis

Actualitzada 18/04/2018 a les 18:30

El Festival Ràbia de Cambrils ha programat per aquets dijous i divendres, 19 i 20 d'abril, dues masterclass sobre cinema i guió. La primera porta el nom de La llengua del cine i es farà dijous a les 19.30 a l'Ateneu Juvenil del municipi. En aquesta sessió Gerard Colom analitzarà l’ús del llenguatge cinematogràfic des de la seva gènesi fins a l’ús que en fan alguns dels directors contemporanis, virtuosos de la llengua en ambdós sentits.El divendres, a les 19.30 hores, Jonathan Galan, realitzador i guionista impartirà aquesta classe magistral a l'Ateneu Juvenil de Cambrils. Amb el nom de Creació i destrucció de guió, explicarà com fer un guió analitzant les estructures d’històries, grans pel·lícules i millors persones. Una lliçó constructiva des de la deconstrucció.Dissabte, a les 16.30h. de la tarda, hi haurà el plat fort de la primera edició del Festival amb la projecció dels curts que es van enregistrar el cap de setmana del 14 al 15 de abril al cinema de la Rambla d'Art de Cambrils. A partir de les 19.30 hores, es farà l'entrega de premis valorats en 1.000 i 300 euros; i un premi del públic valorat en 300 euros, al bar Beach Point.