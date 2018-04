Detingut un veí de Calafell per tenir una plantació de marihuana a casa

Es van interceptar 95 plantes i 30 quilos de cogollos

La Guàrdia Civil de Tarragona en col·laboració amb la Policia Local de Calafell, ha desmantellat una plantació tipus Indoor amb noranta-cinc plantes de marihuana, en diferents fases de creixement, en un habitatge unifamiliar situat en una urbanització de Calafell (Tarragona), confiscant al mateix temps 30 quilos de cogollos de marihuana en un secadero condicionat en l'habitatge, detenint a la persona encarregada del cultiu, elaboració i tràfic de la substància.La recerca es va iniciar durant el mes de gener, gràcies a la col·laboració ciutadana que aportava informació relacionada amb l'apreciació d'olors característiques que desprèn aquest tipus de plantes, en un habitatge unifamiliar de Calafell.Arran d'aquesta informació i de les recerques dutes a terme, es va poder situar tant el domicili on pel que sembla es podrien conrear i elaborar substancies estupefaents, com la persona responsable del mateix, arribant a la conclusió que l'habitatge s'havia dividit en dues zones, una de residència i una altra on s'havia construït una estructura per al cultiu i elaboració de cànnabis.Sobre les 7 del dilluns es va establir un dispositiu conjunt de Guàrdia Civil i Policia Local de Calafell, a fi d'explotar la informació assolida en la recerca, una vegada obtingut el corresponent manament d'entrada i registre de l'Autoritat Judicial. En aquest moment, es trobaven a l'interior de l'habitatge la persona responsable de la plantació que va ser detinguda per un delicte de tràfic de drogues.L'habitatge s'havia dividit en dues zones, una per a residència i una altra que ocupava la major part de l'habitatge i el garatge per al cultiu, manipulació i assecat de la marihuana, per a això havien creat la infraestructura necessària per dur a terme el cultiu intensiu i manipulació genètica del cànnabis.L'operació ha permès desmantellar una plantació tipus Indoor amb 95 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, 30.000 grams de marihuana seca per a la seva distribució, 1 bascules de precisió i útils i material per al cultiu i venda de la substància.El detingut, un home de 40 anys d'edat, de nacionalitat espanyola i veí de Calafell, se'ls imputa un presumpte delicte contra la salut pública (cultiu, elaboració i tràfic de substàncies estupefaents) i un altre de defraudació de fluid elèctric, est serà posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 7 del Vendrell.