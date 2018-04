Simulacre d'accident d'un camió cisterna de mercaderies perilloses amb ferits a Altafulla

Ha servit per provar l'activació del DUPROCIM del municipi d'Altafulla i l'activació del TRANSCAT

Actualitzada 17/04/2018 a les 19:05

Protecció Civil de la Generalitat i l’Ajuntament d’Altafulla han organitzat aquesta aquesta tarda un simulacre d’accident entre un camió de transport de mercaderies perilloses de l’empresa Transquality que ha xocat frontalment amb un turisme a la N-340 al punt quilomètric 1.175, en el terme municipal d'Altafulla. A conseqüència de l’accident s’ha activat el Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya TRANSCAT, així com el DUPROCIM o Document únic de protecció civil municipal del municipi d’Altafulla en el que s’inclouen els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals d’Altafulla.L’objectiu d’aquest exercici ha estat provar l’activació dels dos plans, el municipal i el de la Generalitat, així com la coordinació entre cossos d’emergències i institucions implicades en la resolució de l’emergènciaEl simulacre ha consistit en un xoc frontal entre un turisme i un camió cisterna compartimentat de Gasoil/Gasolina a la N-340 al punt quilomètric 1.175, en el municipi d’Altafulla. A conseqüència de l’accident, el conductor del turisme ha quedat atrapat. Posteriorment, la fuita de gasolina s'ha acabat inflamant provocant un incendi.El conductor del camió quan ha detectat la fuita a trucat al telèfon d’emergències 112 Catalunya informant del lloc del accident, que la cisterna patia una fuita. També ha trucat al responsable tècnic de Transquality i després ha perdut el coneixement. El conductor del turisme accidentat també ha trucat al 112 per dir que havia patit un accident i estava ferit. Per part de Protecció Civil de la Generalitat han participat el personal de guàrdia del CECAT, que en un cas real hagués coordinat i efectuat els avisos a la població de la zona afectada, i un tècnic dels serveis territorials.Pels Bombers de la Generalitat, l’exercici en el que han participat amb 2 vehicles del parc de Bombers de Tarragona (amb 1 comandament i 2 bombers de torn), 1 vehicle Bomba Rural Pesant (BRP) amb 4 Bombers Voluntaris, 1 vehicle lleuger adscrit a la Regió d’Emergències de Tarragona amb 2 Bombers que han realitzat les tasques d’observadors, a més de diversos aspirants a la categoria de sots-inspector i inspector del Cos de Bombers de la Generalitat que fan la capacitació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), ha servit per practicar el Pla d’acció de la intervenció (PAI) per part dels comandaments.A banda de la possibilitat de posar en pràctica l'ús de les eines que permetin el control del PAI, el simulacre també ha pretès entrenar les actuacions dels Bombers per resoldre una actuació complexa de llarga durada, com solen ser els accidents de vehicles de mercaderies perilloses amb afectació a la població, al trànsit i amb persones ferides i entrenar les maniobres concretes associades a l’escenari que es planteja. Així mateix, al llarg de l’exercici s’han posat en pràctica els principis bàsics del Sistema de Comandament dels Bombers de la Generalitat (SISCOM).Els Mossos d’Esquadra han participat amb 4 dotacions de trànsit de l’Àrea Regional de Trànsit del Camp de Tarragona; 3 efectius de la Sala Regional del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre; i 7 observadors. Els Mossos d’Esquadra, conjuntament amb una dotació de la Policia Local d’Altafulla, han comprovat la situació i la fitxa de transport de MMPP, han limitat l’accés a la zona de l’accident, i han gestionat els desviaments del transit a la rotonda del vial de servei.El Sistema d’Emergències Mèdiques ha desplaçat dues unitats, una ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) amb dos Tècnics en Emergències Sanitàries (TES) i un Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR) amb un metge i un TES amb la finalitat de valorar el temps de resposta i la correcta accessibilitat al lloc de l’incident.L’Ajuntament d’Altafulla ha activat el DUPROCIM, ha avisat de la seva activació al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil, ha activat el comitè d’emergència municipal mitjançant trucada telefònica als constituents del comitè (Alcalde, regidor de Protecció Civil, Sotsinspector de la Policia Local, i Cap de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil) i s’ha activat el CECOPAL i la xarxa RESCAT.També s’ha simulat l’existència d’un núvol tòxic derivat de l’incendi, que per l’acció del vent s’ha trasllat en direcció a l’escola Roquissar i l’Institut d’Altafulla. En aquest sentit s’ha activat el protocol d’evacuació per part de la Policia Local, amb el suport de voluntaris de Protecció Civil i els centres (l’evacuació ha estat virtual i no efectiva, és a dir, els escolars no han hagut de sortir del centre).En l’exercici, ha participat personal tècnic de Protecció Civil de la Generalitat del Servei Territorial de Tarragona fent d'observadors en el lloc del accident, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Sistema d’Emergències Mèdiques, Ajuntament d'Altafulla i hi ha col·laborat l'empresa de transport Transquality.