S'aprova el projecte per prevenir inundacions a Segur de Calafell

Es construiran preses de retenció de les torrentades que contenen l’aigua

Actualitzada 16/04/2018 a les 19:40

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat definitivament el projecte per prevenir les inundacions a la part baixa del torrent de la Casa Nova, al nucli de Segur de Calafell. El tram que es millorarà és el comprés entre el carrer Andorra i la carretera C-31. Segons el consistori calafellenc, aquesta és una de les principals mesures del pla de xoc contra la inundabilitat al municipi, en tres anys, que està fent l’Ajuntament.El pressupost del projecte és de 95.663,36 euros. L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 47.436,38 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua, que cobreix pràcticament el 50% del cost de les obres.El principal tret de l’obra que es farà en aquest tram de torrent és la construcció de gabions, és a dir, unes preses de retenció de les torrentades que contenen l’aigua i la deixen anar a poc a poc. L’Ajuntament de Calafell ha apostat per aquesta fórmula perquè, «amb poc cost, s’aconsegueix un resultat molt eficaç». El regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Perín, ha recordat que, a l’altre torrent de Segur de Calafell, el de la Casa Vella, es va construir un dipòsit soterrani de retenció, però «la capacitat de controlar la inundació és pràcticament la mateixa, i el dipòsit va costar un milió d’euros i un gabió, uns 30.000».També es farà un sorral, un tanc que redueix la velocitat de l’aigua que baixa i fa que, per decantació, una part dels materials sòlids que arrossega s’hi dipositi i no embussi conduccions que pugui haver-hi més avall. Així mateix, es cobrirà el tram entre la carretera i la via del tren. D’altra banda, es construirà un deflector de cabal, que desviarà part de la torrentada cap a desaigües soterranis d’altres carrers, de forma que l’aigua es repartirà i no sortirà per un sol punt.Una altra actuació prevista en el projecte és la neteja a fons del pas del torrent per sota de la C-31. És una de les mesures generals del pla de xoc contra les inundacions, perquè una part del problema és la brutícia acumulada, que en disminueix fins a més del 50% la capacitat de desguàs. Segons Perín, «hi ha molta inversió feta en la prevenció de les inundacions, però algunes obres no funcionen a ple rendiment. Per això, amb un bon manteniment i poca inversió podrem assolir una millora important».