Persegueixen i redueixen l'home que havia atracat amb una navalla a l'establiment on treballen

Actualitzada 17/04/2018 a les 10:12

Atracament amb ganivet de cuina a un establiment de Tarragona

Dos treballadors d’un establiment de Cap Salou van perseguir i aconseguir reduir un lladre que acabava d’atracar amb un objecte punxant –molt probablement una navalla- en l’establiment on treballen. Es dóna el cas que l’individu, un veí de Tarragona de 38 anys, havia comès un atracament el dia abans, seguint el mateix mètode i en aquest cas amb un ganivet de cuina, a un altre establiment situat a l’Avinguda Roma de Tarragona.Els fets es van produir aquest diumenge 15 d’abril a tres quarts de 3 de la tarda en un establiment del cap Salou. L’individu va entrar al lloc tot brandant un objecte punxant –tot apunta que era una navalla, tot i que no s’ha pogut acabar de determinar- i va amenaçar a un treballador per tal que li donés la recaptació de la caixa registradora. L’empleat li va donar els diners i l’home va fugir corrents.Dos treballadors d’aquest mateix establiment però, en observar els fets, van sortir corrents tot perseguint al lladre. Els homes van aconseguir interceptar-lo i reduir-lo i van donar l’alerta dels fets als Mossos d’Esquadra. A l’arribada dels agents, l’home va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.Només un dia abans d’aquest succés, l’individu va protagonitzar un atracament amb el mateix mètode a un establiment de l’Avinguda Roma de Tarragona. Els fets van succeir el dissabte dia 14 d’abril a dos quarts de 8 del matí i, en aquest cas, l’home va amenaçar al treballador amb un ganivet de cuina. El lladre es va endur entre 100 i 150 euros i va fugir corrents del lloc. Els Mossos d’Esquadra van establir un dispositiu de recerca que va finalitzar sense èxit.Després de la detenció de l’home arran dels fets a Cap Salou, la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Tarragona van poder relacionar el lladre amb el robatori amb violència perpetrat el dia abans a la capital del Tarragonès. Els vincles es van poder establir gràcies a la descripció facilitada i a les imatges enregistrades per la càmera de l’establiment.L’home va passar a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona ahir dilluns i va quedar en llibertat amb càrrecs.