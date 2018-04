Més de setanta cellers participaran a la Fira del Vi de Falset

L'esdeveniment s'ha presentat en el marc de la fira Alimentaria

Més de setanta cellers participaran a la 23ena Fira del Vi de Falset, que se celebrarà entre els dies 4 i 6 de maig. La mostra, que ha aprofitat la Fira Alimentària 2018 per donar a conèixer la seva imatge, comptarà amb diferents activitats, conferències, tasts de vins o concursos de cuina de vins, entre d'altres.L'esdeveniment, de caire bianual, girarà al voltant del vins de les dues denominacions d'origen de la comarca, la Denominació d'Origen Qualificada (DOQ) Priorat i la Denominació d'Origen (DO) Montsant. La presentació de la mostra, a la sala de tast de l'Espai Intervin de la fira Alimentaria, ha anat acompanyada d'una degustació de vins.«És una fira de referència, tant per als amants del vi com per a la gent que no en sap res. És una bona ocasió per conèixer els vins de la zona», ha explicat el director de l'Incavi (Institut Català de la Vinya i el Vi), Salvador Puig. També ha destacat que la fira Alimentaria suposa una oportunitat perquè la candidatura ‘Priorat-Montsant-Siurana’ entri a la llista de Patrimoni Històric de la UNESCO i atorgui valor a la producció vinícola de la zona.