Granados i UGT Sindicat Ferroviari a Tarragona coincideixen en la implantació d'un TrenTram

Les vies s’hauran d’aixecar per integrar-les a la trama urbana i adaptar-les a la traça

Actualitzada 17/04/2018 a les 19:47

Aquest matí l’alcalde de Salou, Pere Granados, i representants del sector ferroviari del sindicat UGT de Tarragona han mantingut una reunió per tractar el tema ferroviari al municipi de Salou i al territori. La trobada ha servit per canviar impressions i posicions sobre la situació ferroviària a Salou i al Camp de Tarragona.Granados ha informat als representants del sindicat sobre el projecte d’Eix Cívic que s’ha d’implantar en els terrenys alliberats de la línia ferroviària actual, el qual ja contempla la reserva d’espai per establir la línia d’un TrenTram al llarg de l’avinguda a construir. Això, no obstant, comporta que les vies s’hauran d’aixecar per, donat el moment, integrar-les a la trama urbana i adaptar-les a la traça segons preveu el projecte. El Sindicat Ferroviari d’UGT a Tarragona es partidari de mantenir l’explotació de l’actual servei fins que s’iniciïn les obres.Donat que aquest projecte contempla la instal·lació d’un sistema ferroviari integrat que ha de permetre connectar Salou amb poblacions i equipaments de l’entorn, el projecte ha rebut el suport dels representants de UGT, tot coincidint que l’objectiu és afavorir el màxim servei a l’usuari amb transports públics i línies de proximitat, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.