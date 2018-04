El jurat popular declara culpable d'assassinat l'acusat de matar una dona a ganivetades a Valls

El tribunal reconeix a l’home els atenuants de confessió i d’afectació lleu de les seves capacitats per consum d’alcohol

Actualitzada 17/04/2018 a les 14:30

El jurat popular ha declarat aquest dimarts culpable d’assassinat Iulian S.O., l’home de 41 anys acusat de matar a ganivetades una dona que exercia la prostitució a Valls l’abril del 2016. Per unanimitat, els membres del tribunal han considerat provat que, després de discutir amb la víctima, de 47 anys, l’home es va fer amb un ganivet i la va atacar per sorpresa, fent-la caure a terra, col·locant-se damunt seu i clavant-li l’arma blanca fins a degollar-la mortalment. Tal com pretenien la fiscalia i la defensa, que han mantingut la petició d’onze anys de presó, en el seu veredicte el jurat ha reconegut els atenuants de confessió i d’alcohol, atès que l’home es va personar a la comissaria de la Policia Local per explicar els fets i tenia una afectació «lleu» de les seves capacitats intel·lectives i volitives per l’abundant ingesta de vi. El cas ha quedat vist per a sentència de l’Audiència de Tarragona.El veredicte del jurat popular ha considerat provats els fets que s’havien acreditat durant la vista oral. El fet que l’acusat reconegués l’autoria del crim no ha donat lloc a sorpreses. Així doncs, el jurat ha donat per fet que ell la va contactar per Internet amb l’objectiu de mantenir trobades sexuals i que, posteriorment, se n’havia enamorat.El jurat ha conclòs que la matinada del 24 d’abril del 2016, Iulian S.O. va estirar la víctima dels cabells perquè aquesta s’havia negat a mostrar-li les fotografies del seu telèfon mòbil i, en un curt període de temps, va agafar un ganivet de la cuina i la va sotmetre fins a ocasionar-li la mort.Els nou membres del jurat han corroborat, a partir de les declaracions dels testimonis, que l’atac va ser ràpid i per sorpresa, i que la víctima no va tenir cap possibilitat de sortir del pis de l’home, al carrer Muralla del Castell de Valls.El tribunal popular ha emès un veredicte de culpabilitat per un delicte d’assassinat amb traïdoria, però ha reconegut els agreujants de confessió i consum d’alcohol. Aquesta era, de fet, la pretensió del ministeri fiscal i de la defensa, que divendres passat van coincidir a demanar una condemna d’onze anys de presó. Inicialment, la fiscalia en sol·licitava vint.En la seva intervenció, el fiscal Ángel Villafranca ha exposat que, si bé les circumstàncies atenuants no són discutibles, l’acte criminal va ser «extremadament violent» i una condemna d’onze anys de presó es trobaria «plenament justificada». Després que l’acusat hagi donat les «gràcies» en la seva darrera intervenció, el magistrat ha anunciat que dictarà sentència en un termini de quinze dies.