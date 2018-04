El col·legi Sant Rafael de la Selva guanya el 34 Concurs Escolar de la ONCE

Aquest passarà a la fase estatal amb l’Escola Guillem de Balsareny i l'Institut La Guineueta

Actualitzada 17/04/2018 a les 17:11

El col·legi Sant Rafael (La Selva del Camp - Tarragona),Escola Guillem de Balsareny (Balsareny - Barcelona) iInstitut La Guineueta (Barcelona) han estat seleccionats com a guanyadors de la fase autonòmica de Catalunya a la 34 edició del Concurs Escolar del Grup Social ONCE que, en aquesta ocasió, ha convidat a docents i estudiants a treballar i reflexionar junts sobre com poder fer una escola més oberta, diversa i per a tothom.A Catalunya, en aquesta edició, han participat 17.231 estudiants, coordinats per 354 professors i professores de 250 centres educatius. A la província de Tarragona han participat 2.871 alumnes i 77 professors de 49 centres.Sota el lema Reinventem junts una escola per a tothom, el concurs ha posat a disposició dels participants diverses eines per treballar sobre aspectes tan rellevants com l'educació emocional, les intel·ligències múltiples, l'ús de les noves tecnologies, el redisseny de l’espai escolar o la diversitat a l'aula. D'aquesta manera, han estat els propis escolars i docents els que han realitzat diferents propostes per fer una escola per a tothom.Els estudiants de Primària i Educació Especial han realitzat un cartell que reivindica una escola per a tothom, acompanyat d'una audiodescripció. Mentrestant, els escolars de l'ESO, FP i Batxillerat han gravat una peça audiovisual (d'un minut de durada) acompanyada d'un guió detallat. Cada grup o aula ha pujat a la pàgina web del concurs el seu treball en la categoria corresponent.El Cicle Mitjà de 3r de Primària del Col·legi Sant Rafael de La Selva del Camp ha guanyat en la categoria de tercer i quart curs amb la professora Mª Isabel Angles al capdavant. Ara, el centre passarà a la fase l'estatal juntament amb els altres dos. La resolució es coneixerà a mitjans de maig. Els guanyadors absoluts d'aquesta edició gaudiran durant un cap de setmana a Madrid del Campus Reinventa l'escola amb experiències innovadores, visites culturals i tallers.