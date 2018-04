Damm presenta Complot, la cervesa feta amb llúpol de Prades

La nova cervesa es llança en forma d’edició limitada i es podrà trobar en ampolla de 33cl en hostaleria i alimentació

Damm i el llúpol de Prades

La companyia Damm estrena una cervesa elaborada amb llúpol de Prades. Es tracta de la cervesa Complot, que s’ha presentat aquest dimarts 17 d’abril a la fira Alimentària 2018, celebrada a Barcelona. La nova cervesa es llança en forma d’edició limitada, a causa de l’estacionalitat de la collita de llúpol, i es podrà trobar en hostaleria i alimentació en ampolla de 33cl.Complot és la primera IPA de Damm elaborada amb llúpol d’aquesta localitat tarragonina. IPA és l’abreviatura d’India Pale Ale, un estil de cervesa de la Índia de finals del segle XVII i que té el llúpol com a protagonista. Per aquest motiu, Complot està elaborada amb vuit varietats diferents d’aquesta planta: Nugget, Summit, Willamette, Citra, Centennial, Simcoe, Amarillo i Moisaic. La varietat característica de Prades és l’anomenada Nugget, que destaca en el producte i aporta una amargor neta i de gran qualitat, així com tocs terrossos i florals subtils.Com a resultat d’això, aquesta nova cervesa de Damm es caracteritza per la seva amargor intensa amb notes de cítrics frescos i fruita madura.Damm va iniciar, l’any 2014, un projecte amb l’Ajuntament de Prades, l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades i la Cooperativa de Prades per estudiar la viabilitat de cultivar llúpol mediterrani en aquest municipi del Baix Camp.Després d’uns anys d’observació de diverses fases de cultiu amb diferents varietats de llúpol, es va identificar que la varietat amarga Nugget era la que millor s’adaptava al terreny. Els productors han cultivat, a partir de llavors, aquesta varietat que ha servit de base per a Complot.