19 alumnes de Tarragona finalistes del concurs literari 'Ficcions'

L’entrega de premis tindrà lloc el proper 23 de maig a La Pedrera de Barcelona

Actualitzada 17/04/2018 a les 17:33

La desena edició del concurs literari Ficcions ha presentat ja el seu llistat de finalistes. De les més de 900 històries completes que es van pujar durant el termini del concurs, s'han seleccionat 168 grups finalistes: 94 a Catalunya (154 alumnes), 39 al País Valencià (62 nois i noies) i 35 grups a les Illes Balears (un total de 54 estudiants).A la demarcació de Tarragona la participació d’aquesta edició de Ficcions ha arribat als 166 alumnes de 21 centres educatius, dels quals 13 grups formats per 19 joves han aconseguit arribar a la final.L’acte de lliurament de premis de Catalunya tindrà lloc el proper dimecres 23 de maig a partir de les a La Pedrera–Casa Milà de Barcelona. Durant l’esdeveniment, es farà entrega dels premis territorials a les millors històries de cada vegueria, es premiarà al professor/a més motivador/a de cada territori i, finalment, s’entregaran els premis a la primera i segona millors històries, així com el Premi Especial Ciutat de Barcelona, que consisteix en un iPad. La resta de finalistes rebran un diploma com a reconeixement de la feina feta i a la seva participació a Ficcions 2018.Els finalistes tarragonins són:- Grup annaduart03, del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta- Grup awesomemix2, de l'IES Collblanc de Tarragona- Grup Crime, de l'IES Baix Camp de Reus- Grup Gumaaliagas, de l'Escola Puigcerver de Reus- Grup Lliris Blancs, de l'IES Joaquin Bau de Tortosa- Grup marinavidal, de l'IES Jaume Huguet de Valls- Grup Mario Aragonès, de l'IES Berenguer d'Entença de Vandellòs i L'Hospitalet De L'Infant- Grup marmartineezz, de l'IES Lluís Domènech i Montaner de Reus- Grup noelia&alba, de l'IES Vila-seca de Vila-Seca- Grup paula20112000, de l'IES Lluís Domènech i Montaner de Reus- Grup PolVaCi, del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta- Grup RutJasmin, de l'IES Mediterrània d'El Vendrell- Grup TheJ, de l'IES Joaquin Bau de TortosaEl concurs Ficcions, l’aventura de crear històries, que enguany arriba a la desena edició, és una iniciativa de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lectura i l’escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana.