Una família d'ànecs s'instal·la a l'escola Baltassar Segú de Valls

El centre vallenc inicia un projecte d’Escola Verda i permacultura com una assignatura més

Actualitzada 16/04/2018 a les 12:45

L’escola vallenca Baltassar Segú va engegar fa quatre anys un projecte d’Escola Verda i permacultura, on alumnes aprenen a respectar el medi ambient i els animals. Des de l’escola es busca crear un ambient d’agricultura i sostenibilitat com feien els pagesos anys enrere. A l’escola tenen diversos animals, i fa una setmana van néixer un ramat d’ànecs.El director de l’escola, Maurici Gelambí, explica a Diari Més que amb aquest projecte busquen crear un entorn entre els nens i nenes on conrear aliments i cuidar als animals sigui una assignatura més. Un lloc on l’escola esdevingui una granja pagesa tot fent una agricultura biointensiva i ecològica. A més, aquest projecte està associat amb una associació de pagesos locals del camp de Tarragona que fan servir una genètica de llavors antigues. El programa va començar perquè l’escola disposava d’un hort ecològic i volien anar més enllà. Com que les instal·lacions eren bones, un gran espai i un entorn on hi ha un torrent, van posar en marxa aquest projecte més ambiciós. Van contactar amb especialistes de la permacultura per formar-se en aquest àmbit i poder dur a terme el projecte.En aquests moments l’escola disposa d’un hort ecològic amb 6 bancals alçats com feien antigament els pagesos; un galliner, amb gallines i on es dipositen les restes de l’hort que no s’aprofiten; un espai de compostatge; un estany amb animals aquàtics, amfibis, granotes, peixos o els ànecs acabats de néixer; i la mascota mamífera de l’escola, la Negreta, una conilla molt estimada pels alumnes. El director de l’escola, assegura que aquests espais són «com posar una caixa niu», ja que els animals venen sols gràcies a les instal·lacions. Aquests espais també són utilitzats per altres activitats, com llegir a l’hort o un espai on els nens i nenes es poden relaxar a l’hora del pati.De cara al futur, explica el director, que «la intenció és mantenir aquest projecte». A més, els hi falta trobar la manera d’aprofitar les aigües fluvials així com desenvolupar un viver hivernacle per conrear llavors antigues. Estan treballant en la creació d’un jardí botànic i volen posar en pràctica uns vídeos sobre el projecte de permacultura amb format QR on els alumnes parlen en català, castellà i anglès.El projecte ha tingut molt bona rebuda pels alumnes, afirma Maurici Gelambí, ja que tot el que produeixen s’ho mengen o ho cuinen a l’escola. El director posa l’exemple de fa unes setmanes, quan els infants van fer una truita amb les faves que havien collit de l’hort. L’escola Baltassar Segú de Valls ha rebut una menció per ser una Escola Verda.