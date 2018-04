S'esfondra part del sostre de l'església de Constantí sense causar ferits

El temple estava tancat al públic a causa de les esquerdes que hi van aparèixer

La coberta i part del sostre de l'Església de Sant Feliu Màrtir de Constantí, situada al carrer Major, s'han esfondrat sense causar ferits. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc després de dos quarts de 10 del matí i s'han dirigit al lloc amb un total de dues dotacions. Al lloc també s'hi ha traslladat l'arquitecte municipal i els arquitectes de l'arquebisbat per tal d'avaluar els danys que ha patit l'església. Es dona el cas que el temple es trobava tancat al públic des de fa temps per l'aparició d'esquerdes.El sostre s'ha esfondrat sense causar cap ferit i al mateix interior del recinte de l'església, pel que no hi ha cap afectació a la via pública i l'esfondrament no és totalment visible des de l'exterior. Tot i que es desconeix l'hora exacta en què s'ha produït el succés, fonts properes a l'Ajuntament afirmen que es creu que s'hauria produït entre les cinc i les sis de la matinada, quan els veïns han sentit un fort soroll. Tot i així, no ha estat fins aquest matí que un veí ha observat els fets i s'ha fet la trucada d'emergència al 112. A causa d'aquest esfondrament, s'ha procedit a abalisar la zona per tal que els vianants no s'acostin al lloc.L'arquitecte municipal, l'alcalde Oscar Sánchez, i els arquitectes de l'arquebisbat es troben reunits aquest matí dins l'església per valorar els danys del succés.Cal recordar que l'església estava tancada al culte des del 2016 a causa de les esquerdes que hi van aparèixer l'any 2012 per moviments al subsol i humitats en el terreny. Per altra banda, algunes cases del mateix carrer Major, on està situat el temple, van patir l'aparició d'esquerdes anys enrere, les quals en alguns casos s'han reproduït fins a dia d'avui.