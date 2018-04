Quatre ferits en una col·lisió a Riudoms

Un dels vehicles implicats ha bolcat

Actualitzada 16/04/2018 a les 21:11

Aquesta tarda, a les 19 hores, dos turismes han xocat a la carretera T-30, al quilòmetre 5, a l'alçada de Riudoms. En l'incident, dos vehicles haurien topat i com a conseqüència, un d'ells ha quedat bolcat a la via. Aquest correspondria a un vehicle adaptat per ser conduït per una persona amb discapacitat.Quatre persones han resultat ferides a la col·lisió i han estat traslladades a l'hospital Sant Joan de Reus. Entre elles hi ha: tres dones de 42, 67 i 27 anys amb pronòstic menys greu i un home de 71 anys amb el mateix pronòstic. Un d'ells anava amb cadira de rodes.Al lloc de l'accident han acudit tres ambulàncies bàsiques i una medicalitzada per atendre als ferits. També s'han personat dues dotacions de Bombers de la Generalitat.