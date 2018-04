Més de trenta restaurants participaran en les Jornades dels Fideus Rossos

Se celebraran del 20 d’abril al 6 de maig

Un calendari gastronòmic consolidat

Aquest matí s'ha presentat una nova edició de les Jornades dels Fideus Rossos a Cambrils. Una trentena de restaurants oferiràn menús especials del 20 d’abril al 6 de maig amb els fideus com a protagonistes. Les sisenes jornades dedicades a aquest «ranxo mariner» típic de les barques dels pescadors de Cambrils promocionaran la cuina marinera amb una àmplia oferta de menús que va des de les propostes més tradicionals a les més innovadores.Els 33 restaurants participants són Acuamar, Al Punt, Barabar, Bec d’Or, Cal Tendre, Can Bosch, Can Solé, Casa Gallau, Casa Macarrilla 1966, Club Nàutic Cambrils, Denver Cambrils, Duomo, El Faro, El Pescador, El Pósito, Estival Eldorado, Gami, Germans Miquel’s, La Cuina d’en Jordi, La Palmera de la Llosa, Les Barques, L’Espurna, L’Original, Experiències Gastronòmiques, Les Fonts, Llop de Mar, Maset, Miquel, Miramar, Montserrat, Plan B, Rincón de Diego, Sotacel i Xiringuito Restaurant del Mar.Les jornades combinen l’herència d’una cuina que ha passat de generació en generació, la qualitat dels productes de proximitat i l’excel·lència dels cuiners de Cambrils. Tots els àpats es maridaran amb la cervesa Damm Inèdit, patrocinadora de les jornades. Es pot consultar més informació sobre els menús a www.gastronosfera.com Les Jornades dels Fideus Rossos, patrocinades per segon any consecutiu per Damm-Inedit, estan incloses dins el calendari gastronòmic de Cambrils, que aquest 2018 ofereix deu campanyes per atraure visitants durant tot l’any i promocionar productes de temporada del territori.Els fideus rossos segueixen a les 14es Jornades de la Galera, ja molt consolidades, i les 6es Jornades Encarxofa’t a Cambrils. El maig el calendari continuarà amb la gran novetat d’enguany, la primera edició del Vermuting, que se celebrarà del 18 de maig al 3 de juny amb l’objectiu d’afavorir que el turisme de proximitat vingui a Cambrils a fer el vermut, passejar, dinar i, en definitiva, gaudir de la destinació amb les amistats i els familiars. El calendari segueix amb la Mar de Tapes de primavera, les Jornades del Calamar, la Mostra del Vi i Gastronomia Cambrils, entrada al País del Vi, les Jornades de l’Oli Nou d’Oliva Verge Extra, la Mar de Tapes de Tardor i les Jornades del Romesco.Les jornades estan organitzades pel Patronat de Turisme i el Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament conjuntament amb l’Associació d’Empresaris de l’Hoteleria de Cambrils (AEHC), la Confraria i la Cooperativa Agrícola de Cambrils.