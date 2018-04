KFC selecciona 40 treballadors per al nou restaurant que obrirà a Salou

S’ubicarà als locals 13-15 de l’avinguda Carles Buigas i podria inaugurar-se en un mes

Actualitzada 15/04/2018 a les 21:13

La cadena restaurants Kentucky Fried Chicken (KFC) obrirà un nou establiment a Salou. El restaurant ocuparà un local amb una àmplia superfície a l’avinguda Carles Buigas, una de les artèries turístiques de la capital de la Costa Daurada. KFC Salou podria inaugurar-se a principis del mes de juny. KFC España ha començat la selecció de personal: busca treballadors per a una quarantena de vacants.El gran local que va ocupar la pizzeria La Spezia als números 13-15 de l’avinguda Carles Buigas es troben en obres per tal d’obrir en poques setmanes. A hores d’ara ja es pot accedir a l’oferta de treball que KFC España ha publicat i, a través de la qual, pretén seleccionar 40 persones, una plantilla similar a la del restaurant que va inaugurar a la zona d’oci de Les Gavarres de la ciutat de Tarragona el març de l’any passat.Segons els requisits de KFC, no cal tenir experiència en hostaleria, però es valorarà positivament els candidats que la tinguin en el sector. Per ocupar les vacants de caixer o caixera del restaurant es tindrà en compte el domini d’idiomes. Segons l’oferta de feina de KFC, els candidats han de tenir coneixements d’atenció al client, caixa, hostaleria, resolució de conflictes, restauració i de treball en equip. Seguir els estàndards de la companyia, satisfer el client, preparar, mantenir i netejar la maquinària i l’àrea de treball, preparació de producte, ús de la caixa, recepció de comandes, venda i atenció al client, són les funcions que hauran de fer els futurs treballadors del KFC de Salou.La cadena Kentucky Fried Chicken (KFC) va inaugurar el seu primer local a Tarragona el 7 de març de l’any passat al carrer Mestre Xavier Gols del centre comercial Les Gavarres. El restaurant tarragoní ocupa 400 metres quadrats on es dona servei a una capacitat màxima de 230 persones, que es reparteixen entre la sala i una terrassa de 200 metres. A més també compta amb un servei Auto, mitjançant el qual els clients poden recollir la seva comanda des del cotxe. Segons va informar la companyia l’any passat, KFC té previst preveu ampliar la xarxa en més de 120 restaurants en els anys vinents.