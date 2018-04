La velocitat màxima permesa en aquesta via per la tipologia del vehicle és de 70 km/h, motiu pel qual els Mossos l'han denunciat penalment

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat dissabte 14 d'abril un home de 45 anys, nacionalitat espanyola i veí de Vila-seca, com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Els fets van passar quan faltaven poc més de deu minuts per la una de la tarda durant un control preventiu de seguretat que s'havia muntat a l'alçada del quilòmetre 49 de l'N-240, a Tarrés (Garrigues). Els agents van interceptar una furgoneta que circulava a 193 quilòmetres per hora en una via on la velocitat genèrica màxima és de 90 quilòmetres per hora. Tot i això, cal destacar que per la tipologia del vehicle denunciat la velocitat màxima permesa és de 70 quilòmetres per hora. La persona denunciada haurà de comparèixer quan sigui citat davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.