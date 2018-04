El Tastaverd torna a omplir els carrers de Riudecanyes

Els assistents van poder comprar en parades artesanes i gaudir de nombroses activitats en la 11a edició de l’esdeveniment

Els carrers de Riudecanyes s’han omplert aquest dissabte, tot i la pluja, en el marc de l’onzena edició de la fira Tastaverd. Els visitants van poder comprar tant en les desenes de parades artesanals com gaudir de les nombroses activitats previstes al llarg de la jornada, que es van poder dur a terme tot i el mal temps.Els assistents van gaudir de la mostra d’oficis relacionats amb la tradició rural, dels diversos tallers ubicat pel recorregut del Tastaverd, que inclou els carrers del nucli urbà i les seves places, o de l’exposició sobre el còmic, temàtica escollida enguany per ambientar la festa, que va omplir l’edifici de l’Eura de superherois a mida real i revistes de totes les èpoques. Les entitats del poble van oferir diversos productes gastronòmics i els restaurants locals van preparar un menú especial. El grup de teatre local va fer representacions musicals i una xaranga va posar el colofó a l’esdeveniment.Josep Maria Tost, alcalde de Riudecanyes, ha afirmat que «tenint en compte que el temps no ha acompanyat, podem dir que el Tastaverd es tanca amb un balanç en positiu perquè la gent ha arribat al nostre municipi igualment i això evidencia que és un esdeveniment consolidat i que desperta molt interès».